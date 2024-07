Catanzaro, continuano le ufficialità di mercato: si attenziona sempre il reparto d’attacco. I NOMI

StrettoWeb

Continua a muoversi intensamente il calciomercato del Catanzaro, con il DS Polito al lavoro su più fronti mentre la squadra ha cominciato a lavorare agli ordini di mister Caserta. Ieri l’addio commovente di Sounas e il bel colpo Koutsoupias, parallelamente al lavoro sui rinnovi di alcuni esperti, ma le trattative in entrata non finiscono e oggi la società giallorossa ha ufficializzato un’altra new entry, già chiusa da giorni. Stiamo parlando di Umberto Morleo, 19enne esterno proveniente dal Trapani, con cui ha stravinto l’ultimo campionato. Classe 2005, è cresciuto nelle giovanili della Juventus, svolgendo tutta la trafila dai 13 anni e diventando anche capitano della formazione Under 17. Si lega al club per tre anni.

“Il mio arrivo si è concretizzato nelle ultime settimane – dice Morleo dopo la firma del contratto – ma la trattativa va avanti da diversi mesi. Sono molto contento di essere arrivato a Catanzaro, una piazza di cui tutti mi hanno parlato bene, anche se i numeri delle passate stagioni parlano da soli. A Trapani abbiamo vissuto una stagione bellissima, per la quale ringrazio il direttore e tutti i miei compagni”.

Morleo parla anche della lunga militanza nelle giovanili della Juve: “Una esperienza che mi ha dato tanto. Sono stati sei anni e mezzo in cui ho avuto tanti allenatori e ciascuno mi ha dato qualcosa, oltre ad avere conosciuto molti compagni con cui ho costruito rapporti di amicizia. Sono mancino di piede, esterno sinistro, ho sempre giocato come centrocampista – dice descrivendo le proprie caratteristiche tecniche – ma nella stagione scorsa e anche in parte della precedente ho giocato come terzino come avevo già fatto qualche volta nella Juve”.

Da Mazzocchi a Della Morte, le ultime

Il calciomercato del Catanzaro non si ferma però qui e gli occhi sono tutti puntati sull’attacco, nonostante le conferme di Iemmello e Biasci. Prosegue il derby di mercato con il Cosenza per Mazzocchi e rumors riferiscono di un sorpasso dei giallorossi sui rossoblu, che infatti stanno sondando altri obiettivi. Caserta conosce bene Mazzocchi per averlo allenato lo scorso anno proprio nella terra dei Lupi. Restando al reparto offensivo, ma non propriamente all’attacco, c’è poi un nome nuovo, cioè quello di Matteo Della Morte, trequartista classe ’99 del Vicenza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.