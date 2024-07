Il Catanzaro svela la terza maglia: richiamo a storia e città. E arriva Pittarello

StrettoWeb

C’è un esplicito richiamo all’arte serica – che rese famosa la città tra il XIV e XVIII secolo – nella trama della maglia di gara “Third” dell’US Catanzaro 1929 che, oggi, viene presentata alla tifoseria. Realizzata in tessuto 100% Polyestere Check Mesh di origine riciclata e certificata Repreve, il filato è sottoposto a trattamento Wicking per garantire il massimo comfort, traspirazione e resistenza durante le prestazioni sportive. La maglia con colletto a mezzaluna è impreziosita dal filo oro nel giromanica e nella cucitura a contrasto sul fine maglia. Sul fronte spiccano lo scudetto dell’US Catanzaro 1929 lato cuore e su quello opposto il logo EYE Sport. Entrambi sono realizzati in silicone di ultima generazione con peso alleggerito di oltre il 70%. Sul davanti il tag NFC.

All’interno del colletto si trova il tergisudore personalizzato con la scritta “Avanti Aquile”. Sul retro del colletto la scritta “USCZ29” e a fine maglia “Per la nostra gente, per la nostra maglia, per la nostra storia”. Si è voluto rimarcare il forte sentimento che lega la squadra con la sua città, la sua gente e la sua tifoseria, ricordando, tra l’altro, una tradizione artigianale, quella della lavorazione della seta, che rese il capoluogo della Calabria famoso non solo in Italia ma nell’intero continente europeo.

I pantaloncini gara Third sono realizzati in 100% Poliestere Interlock. Tale tessuto è trattato con la tecnologia Wicking per garantire la traspirabilità e velocizzare l’asciugatura. Il sudore viene immediatamente espulso favorendo l’evaporazione, evitando il ristagno e garantendo l’asciugatura rapida della pelle. Girovita in Elastic Jacquard personalizzato con la scritta USCZ29 e EYE Sport. Sul fronte si ritrovano lo scudetto del Club e logo EYE Sport, entrambi in silicone. Il girogamba è impreziosito da un filo oro e dotato di pratici spacchetti.

La seta di Catanzaro era rinomata per la sua finezza e bellezza e i tessuti prodotti sui Tre Colli venivano utilizzati per creare vesti preziose, paramenti sacri e abiti di corte. EYE Sport e US Catanzaro 1929 hanno voluto fortemente rispolverare questo tratto distintivo della storia del capoluogo calabrese, consapevoli che la maglia non è soltanto un capo sportivo ma un simbolo di identità, passione e appartenenza per il meraviglioso popolo giallorosso.

Intanto il club ha annunciato Pittarello, ufficioso da giorni. “L’US Catanzaro 1929 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’attaccante Filippo Pittarello che è già a disposizione di mister Caserta nel ritiro di Morgex. Classe 1996, Pittarello arriva a titolo definitivo (contratto di 3 anni più opzione per il quarto) dal Cittadella dove lo scorso anno ha disputato 37 partite realizzando 6 gol e 3 assist. La stagione precedente aveva indossato la maglia della Feralpisalò contribuendo, con sei reti, alla promozione in serie B della squadra lombarda”.

“Per me la scelta di Catanzaro – ha commentato l’attaccante – rappresenta una grandissima occasione, uno step importantissimo per la mia carriera. Come mi è stato detto che c’era questa possibilità non ci ho pensato due volte”. Dovendosi descrivere da un punto di vista tecnico-tattico, si definisce “punta mobile”. “Mi piace relazionarmi con i miei compagni di reparto, attaccare la profondità, giocare con la palla e, sicuramente, non sono soltanto un centravanti d’area di rigore ma preferisco muovermi accanto a un trequartista o a un altro attaccante per cercare un dialogo continuo”. Di Catanzaro gli piace la tifoseria calorosa: “Per un calciatore non c’è cosa più bella che trovare una piazza del genere. Non posso che ringraziare per l’opportunità che mi è stata data, certo che suderò la maglia – ha concluso – per ripagare la fiducia che è stata riposta in me”.

