Catanzaro, il resoconto di Fiorita tra sondaggi e un porto più grande

Nicola Fiorita, Primo Cittadino di Catanzaro, fa un resoconto dell’ultima settimana e dei punti salienti che hanno interessato il capoluogo. “Era una delle cose che ci avevano chiesto i cittadini e soprattutto i vertici della Figc: una rotatoria per eliminare il brutto, inutile e pericoloso semaforo di via Lucrezia della Valle che causava traffico, code ed era un pessimo biglietto da visita per i bus delle squadre diretti alla Piccola Coverciano. Grazie ad una positiva interlocuzione con l’Anas si è arrivati all’avvio dei lavori. La rotatoria, dopo un breve periodo di collaudo, diventerà definitiva”.

Scolacium e la grande Catanzaro

“Ma come è possibile, si chiedevano in tanti, che per visitare il Parco di Scolacium, ad appena tre chilometri da Lido, bisogna per forza usare l’auto? Un’altra piccola scommessa vinta. Grazie all’AMC, che ha recepito le nostre istanze, alle sei corse della linea 267 che da Giovino arrivano a Scolacium (ma solo fino alle 18,30) si aggiunge ora anche l’ultima corsa della “circolare del mare” che consentirà di fare ritorno a Lido entro le 19,50. Anche così, con queste scelte, si costruisce dal basso la Grande Catanzaro”.

Il porto diventa più grande

“Sono stati pubblicati sul sito del Comune tre avvisi pubblici per la gestione e lo sviluppo dei pontili che riguardano in particolare l’ampliamento dell’area dei pontili, la creazione di un terzo specchio acqueo e l’assegnazione di tre ormeggi gratuiti. E un quarto avviso arriverà nei prossimi giorni. Non è ancora il porto che vogliamo, ma la sua lenta crescita continua. Ci saranno più imbarcazioni, più movimento, più servizi. E solo due anni fa era chiuso”.

Ancora su San Vitaliano

“A San Vitaliano il centro è un deserto, poche persone perfino dietro la processione, l’unica città italiana che trascura così il suo protettore. Da tantissimi anni abbiamo sentito queste giuste lamentele. Noi siamo riusciti a portare migliaia di persone in centro in un periodo dell’anno in cui la città si svuota. Ho visto tanta gente felice e sono certo che anche San Vitaliano avrà apprezzato”.

Tempo di sondaggi

“Io non li amo particolarmente perché sono sempre molto scettico sulla loro effettiva rispondenza alla realtà. In questi giorni ce ne sono stati due che mi riguardano. Uno, condotto dal Sole 24 Ore, la cosiddetta Governance Poll dei sindaci italiani, mi vede risalire di 8 posizioni rispetto allo scorso anno e confermare un gradimento del 50% uguale al 2023 in una classifica che vede 3 sindaci su 4 in calo”.

“Il secondo sondaggio è stato condotto dalla testata La Nuova Calabria con una votazione su Instagram sui primi due anni di amministrazione. Il 57% dei votanti si è dichiarato molto soddisfatto e l’8% moderatamente soddisfatto. Totale di soddisfazione, il 65%”.

“Non avendo questo sondaggio alcun valore scientifico, prendo il risultato con le pinze, anche se credo che rispecchi il fatto che siamo riusciti a parlare ai giovani, cercando di metterci in sintonia con loro con il linguaggio della cultura, della musica, dell’arte, della tecnologia del nostro tempo. Resta tantissimo da fare per ripagare la fiducia che la città ci ha accordato due anni fa ma la strada è quella giusta”.

