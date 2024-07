Catanzaro, il programma delle amichevoli in ritiro: c’è un test intrigante

StrettoWeb

“E’ stato definito il quadro delle amichevoli che l’US Catanzaro ha in programma per preparare al meglio l’inizio della nuova stagione. Si comincerà il 24 luglio (ore 17) in Valle d’Aosta, a Morgex (sede del ritiro), contro l’ASD Vallorco, compagine che milita nel campionato di Promozione. Si proseguirà il 27 luglio (ore 17) contro il Chisola (serie D), sempre a Morgex”.

“Amichevole di lusso contro il Cagliari, il 30 luglio alle ore 19, con sede ancora da definire. Sabato 3 agosto, ultima gara con la Juventus Next Gen (Serie C): si giocherà a Châtillon alle ore 18. Le modalità di accesso del pubblico saranno comunicate in seguito in base alle indicazioni degli organizzatori”. Così in una nota il Catanzaro ha ufficializzato il programma delle amichevoli che terrà in ritiro precampionato.

