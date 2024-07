Catanzaro, al via i lavori della galleria Sansinato: modifiche alla viabilità

StrettoWeb

Sulla Strada Statale 280 ‘Dei Due Mari’“, da domani Anas avvierà la prima fase dei lavori di ammodernamento della galleria ‘Sansinato’, nel territorio comunale di Catanzaro. Il rilevante intervento di ammodernamento, per un investimento complessivo di 12 milioni di euro, restituirà l’importante opera di accesso alla città Capoluogo completamente risanata e riqualificata in termini sia strutturali che impiantistici, migliorando la sicurezza della circolazione e il comfort di guida.

Per consentire l’esecuzione dei lavori della prima fase, è necessaria la chiusura parziale della sola corsia di sorpasso di entrambe le carreggiate. In questa fase saranno attuate le modifiche dell’area di svincolo Sansinato, condivise con gli Enti territoriali competenti, per potenziare funzionalmente le manovre di accesso e uscita dalla città di Catanzaro e garantire pertanto massima fluidità al traffico durante le fasi del cantiere.

La fase successiva renderà necessaria la chiusura della carreggiata in direzione Catanzaro, con traffico consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, garantendo pertanto sempre una corsia per senso di marcia. Le modalità di cantierizzazione definitiva saranno condivise con gli Enti territoriali competenti in sede di Prefettura di Catanzaro per la determinazione della viabilità alternativa e delle procedure di emergenza da adottare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.