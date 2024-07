Catanzaro tra Koutsoupias, derby di calciomercato, rinnovi e addii commoventi. Il punto

StrettoWeb

Continuano le ore e i giorni frenetici del calciomercato del Catanzaro, che nel frattempo ha cominciato la preparazione in vista del campionato che comincerà tra un mese (ma prima c’è la Coppa Italia). Dopo i primi arrivi ufficiali, e in attesa della prima amichevole – quella di lusso contro il Cagliari – il DS Polito continua a muoversi tra uscite, entrate, rinnovi, derby di mercato, sempre in sintonia con l’amico Caserta.

Il messaggio emozionante di Sounas: va all’Avellino

L’unica ufficialità al momento è quella di Sounas, ceduto all’Avellino. La trattativa era chiusa già da qualche giorno, ma solo oggi è arrivato l’annuncio. Il trasferimento è a titolo definitivo. Per il greco ex Reggina, tre anni intensissimi e importantissimi: è stato, infatti, tra i grandi protagonisti della cavalcata verso la B, ma anche della stagione cadetta appena conclusa. Per questo, il suo messaggio di addio sui social non può che essere commovente: “Eccoci qui Catanzaro … Tu e io, una volta ancora! Lo ammetto, non ero ancora pronto a lasciarti andare ma forse non lo sarei stato mai. E allora scrivo, cancello, riscrivo … avrei davvero tanto da dirti credimi ma non una sola parola sarebbe all’altezza del sentimento che provo per te!”.

“Nel mio cuore scorrono le immagini di questo lungo film durato 3 anni e vedo lacrime, di delusione e di gioia, abbracci, di sconforto e di esaltazione. Mi hai accolto, mi hai protetto, mi hai avvolto, non c’è stato un solo istante in cui il tuo amore per me ha vacillato. È stato così maledettamente facile trovarsi, da rendere oggi maledettamente difficile lasciarsi. Eccoci qui Catanzaro … Tu e io, una volta ancora, così lontanamente insieme per sempre. Per ultimo, il mio GRAZIE va a chi ha voluto che indossassi questa gloriosa maglia, a chi ha permesso che lottassi per essa, a chi insieme a me l’ha sudata, giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, per raggiungere un sogno! Io vi sarò grato per sempre”, ha concluso salutando e ringraziando la città.

I rinnovi

Non solo portiere, diversi giovani interessanti e diverse uscite importanti. Nonostante la rivoluzione, il Catanzaro vuole anche confermare alcuni giocatori di rilievo. Per questo si sta lavorando ai rinnovi di Biasci e Scognamillo, per cui la trattativa è avanzata. Qualche voce di mercato ha fatto preoccupare la tifoseria, impaurita dal fatto che la squadra possa essere smantellata, ma per loro l’accordo è in via di definizione. Stesso discorso per Iemmello, ma in questo caso il suo futuro non è mai stato messo in discussione. Caserta vuole ripartire da lui e formare la squadra attorno a lui.

Koutsoupias e… Mazzocchi

E al fianco di Iemmello, oltre probabilmente a Biasci, potrebbero arrivare giocatori importanti e di qualità. Prosegue infatti la trattativa per l’ex Bari Koutsoupias, autore di una doppietta ai giallorossi la scorsa stagione. Polito lo conosce, Caserta anche per averlo allenato a Benevento, società di proprietà. E’ infatti coi sanniti che il club calabrese sta trattando per definire l’acquisto, che sarebbe a titolo definitivo.

Rimanendo nel reparto offensivo, un attaccante d’area di rigore potrebbe arrivare da… Cosenza. Cioè, in realtà sarebbe da Bergamo, perché è di proprietà dell’Atalanta, ma Simone Mazzocchi nell’ultima stagione ha giocato nella terra dei Lupi, in quel Cosenza che ora lo rivorrebbe e che ha chiesto alla Dea un nuovo prestito secco. E’ qui che si sarebbe inserito il Catanzaro, su volontà di Caserta, che lo ha già allenato l’anno scorso. Le Aquile valuterebbero qualcosa di più di un prestito e per questo potrebbero scavalcare Alvini, che aveva allenato il centravanti a Reggio Emilia. L’anno scorso, utilizzato spesso a gara in corso, Mazzocchi ha tolto le castagne dal fuoco al tecnico reggino in zona Cesarini, con gol da vera ariete d’area. E ora è, a tutti gli effetti, un derby di mercato.

