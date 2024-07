Catanzaro, famiglia di cinghiali avvistata nella notte: mamma e figli passeggiano in mezzo alle case | VIDEO

StrettoWeb

Nottata in città, in Calabria, per una famiglia di cinghiali. Questa notte, come si può vedere dal video in alto, mamma e figli hanno passeggiato in mezzo alle case, in località Fortuna, a Catanzaro Lido. Spaesato e accecato dalle luci dell’auto, il gruppo si è mosso insieme cercando di fuggire dalla zona, anche se uno dei piccoli si è staccato, allontanandosi ed entrando nel garage di un condominio.

Le immagini in alto sono abbastanza eloquenti di quella che è la situazione ormai da anni, in Calabria e non solo. Tante le immagini, dal Nord Italia a Roma, di questi animali selvatici ormai pienamente “coinvolti” anche nella vita cittadina.

