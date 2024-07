Catania, tre annunci: ci sono due addii e l’ennesimo nuovo arrivo

StrettoWeb

Periodo molto attivo, sul fronte annunci, per il Catania, che questa volta non vuole sbagliare. Ingaggiato Toscano, il migliore sulla piazza, sono arrivati giocatori di categoria superiore: negli ultimi giorni ufficializzati Verna, Di Tacchio e Di Gennaro, che si aggiungono a un’ossatura di squadra già molto forte. E non è finita.

Intanto nelle ultime ore sono arrivate altre tre ufficialità. In primis un altro movimento in entrata, quello del giovane Domiziano Tirelli, cagliaritano classe 2006 che ha firmato un contratto di due anni. Cresciuto calcisticamente nel Cagliari, il giovane portiere ha esordito ad appena 15 anni in Eccellenza con il Sant’Elena Quartu. Nella scorsa stagione, in D, ha sommato 31 presenze e 10 clean sheet con l’Atletico Uri. Ha partecipato alla Viareggio Cup con la Rappresentativa di Serie D.

Non solo nuovi arrivi, però, ma anche addii. Anzi, uno è più un arrivederci. “Catania Football Club rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo al Rimini FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Chiarella”, si legge in un’altra nota. Chiarella, dunque, in prestito di un anno al Rimini. Farà ritorno a fine prestito.

Di addio vero, e anche di una certa importanza, si può parlare per quanto riguarda Michele Zeoli. L’allenatore, che nella fase finale della scorsa stagione ha provato a trarre il massimo da una situazione non semplice – conquistando la Coppa Italia Serie C e sfiorando la semifinale playoff dopo una salvezza sul filo di lana – ha rescisso consensualmente il contratto. Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella osserva: “Nei due anni trascorsi insieme, abbiamo apprezzato Michele Zeoli per la dedizione alla causa rossazzurra e per la qualità del lavoro svolto. Ha mostrato concretamente la capacità di mettere al primo posto l’interesse del Catania. Lo ringraziamo e gli auguriamo il meglio per il prosieguo della carriera e sul piano personale”.

