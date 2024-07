Il Catania non si ferma più, arriva il “signor promozioni”: ufficiale Di Gennaro. Via Kontek

StrettoWeb

No, non c’è da stupirsi. Così era stato la scorsa estate, così era stato a gennaio. Il Catania continua a fare la voce grossa nel mercato di Serie C (e non solo), ma questa volta – forse – con più consapevolezza. Ha ingaggiato l’allenatore probabilmente migliore della terza serie, mentre gli acquisti sono di categoria superiore, ma funzionali. Negli ultimi giorni sono arrivati Verna e Di Tacchio. Oggi, invece, è ufficiale Matteo Di Gennaro, giocatore dalle promozioni facili.

Il difensore centrale, nato il 2 giugno 1994 a Sant’Elpidio a Mare (Fermo), ha conquistato tre promozioni dalla C alla B: nel 2023/24 con la Carrarese, realizzando 4 gol nell’arco delle 37 presenze sommate tra campionato e playoff; nel 2022/23 con la Feralpisalò, prima nel girone B; nel 2020/21 con l’Alessandria, vincendo i playoff. Sotto l’Etna ha firmato un contratto triennale.

Sul fronte uscite è andato via Ivan Kontek, passato alla Casertana. E intanto oggi la squadra ha iniziato le visite mediche e i test atletici che danno il via a raduno e ritiro.

