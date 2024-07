Catania, Salvini inaugura due nuove fermate della metro: “Ponte sarà la svolta per il Sud, investimenti per 100 miliardi in Calabria e Sicilia”

StrettoWeb

“È un bellissimo lunedì, con l’inaugurazione di due nuove fermate della metropolitana di Catania. È uno dei tanti cantieri che sto seguendo da ministro“. Così il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a Catania. “Tra Sicilia e Calabria si tratta di quasi cento miliardi in strade, autostrade e ferrovie: sono contento perché stiamo recuperando anni e anni di dimenticanze. Il ponte sullo Stretto – ha aggiunto – porterà a una grande rete metropolitana tra le due regioni, con nuove fermate anche a Messina. Stiamo correndo per restituire ai siciliani e ai calabresi quel diritto alla mobilità e al lavoro che in passato non sempre hanno avuto”.

