Castrovillari intitola la sala consiliare a Franco Fortunato, il sindaco “buono” | FOTO

Questa mattina, una grande quantità di gente ha partecipato alla cerimonia di intitolazione della sala consiliare della città di Castrovillari a Franco Fortunato, già sindaco della città. Intitolazione avvenuta all’interno dei lavori del Consiglio Comunale e con completa unanimità di voti. Presenti molti amministratori dell’epoca, parenti e amici che hanno voluto ricordare con stima e affetto le capacità politiche, amministrative ed umane del dott. Fortunato.

Da oggi la targa a memoria del “sindaco buono“, come è stato definito da molti per l’attenzione e la cura nei confronti delle fasce sociali più deboli, ricorderà a tutti coloro i quali in quell’aula discutono dei problemi e del futuro della città, la direzione da seguire sempre nei soli interessi della comunità.

