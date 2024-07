Il caso Asp Cosenza: “molti dubbi da chiarire sui 39 milioni alla BFF Bank”

StrettoWeb

“Sulla delibera nr. 2807 del 21 Dicembre 2023, gli allegati della transazione non sono stati pubblicati. Vi è di più nella delibera si precisa che eventuali somme corrisposte in relazione al suddetto accordo transattivo e non risultanti dovute, per qualsiasi titolo, saranno oggetto di restituzione da parte della BFF bank s.p.a.“. Lo dichiara il Presidente dell’Associazione Legalità Democratica Avv. Maximiliano Granata.

“Da un prima lettura della delibera ci sono molti dubbi da chiarire. Come associazione a tutela dei diritti dei cittadini calabresi, faremo un’istanza di accesso agli atti, per come previsto dalla legislazione vigente, per verificare la correttezza della procedura adottata. Sulla sanità calabrese non si scherza e noi promuoveremo ogni iniziativa utile a favore dei cittadini, rilevato che rappresentiamo da anni un avamposto di legalità democratica nella pubblica amministrazione.

