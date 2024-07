Carenza idrica in Calabria, emanato l’avviso per limitare il consumo d’acqua

StrettoWeb

Il sindaco Giovanni Papasso, con propria ordinanza, ha disposto la limitazione del consumo dell’acqua. Visto il caldo, l’incremento di uso di acqua e la carenza idrica che si registra in particolare in questo periodo, in via cautelativa, in tutto il territorio comunale, con decorrenza dal giorno dell’adozione della presente e fino a nuova disposizione, ordina il divieto di utilizzare l’acqua potabile per usi diversi da quelli igienico-sanitari, domestici e potabili.

Rientrano, tra i divieti, l’irrigazione di orti e giardini, lavaggio di automobili (esclusi gli usi commerciali ed industriali), riempimento di piscine private, il lavaggio di spazi ed aree private ed altri usi impropri. Per tutti i dettagli si rimanda all’ordinanza allegata.

Ordinanza Comune di Cassano all’Ionio

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.