“Capsula Mundi”, la capsula organica che da nuova vita dopo la morte

“‘Capsula Mundi’ si chiama il progetto che promette agli umani la continuità del ciclo vitale. Invece di una bara, la persona viene posizionata in una capsula organica. Creata dai designer italiani Anna CItelli e Raoul Bretzel, Capsula Mundi promette di continuare il ciclo della vita. Ha una forma ovale, fatta con bioplastica di amido, che funge da urna biodegradabile che riceve il corpo di una persona, lo mette in posizione fetale e poi viene sepolto come il seme di un albero. In questo modo si pianta un albero sopra, in modo che il corpo del defunto fornisce i nutrienti necessari per aiutare la pianta a crescere. L’obiettivo è quello di creare un cimitero di alberi “sacri”. Il processo simboleggia il ciclo della vita, anche dopo la morte”. E’ questo il progetto illustrato dall’azienda SMREwind tramite un post Facebook.

