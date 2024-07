Capitale d’Arte Contemporanea 2026: Catanzaro di nuovo in lizza

StrettoWeb

L’Amministrazione comunale di Catanzaro, guidata dal Sindaco Nicola Fiorita, ha presentato la sua candidatura ufficiale a Capitale nazionale dell’arte contemporanea per il bando del Ministero della Cultura con un ricco dossier che ruota attorno al tema “Una favola della realtà”. Per l’occasione, l’ennesima per la città che già vanta il titolo grazie alle opere di Mimmo Rotella, sono stati presentati anche il logo ufficiale e l’immagine coordinata del progetto che potrà valere la scelta del capoluogo Calabria.

Una breve sintesi del progetto culturale

“A noi il compito di rendere manifeste le condizioni e le connessioni che permettano ad artisti di ogni genere e disciplina, di trovare nell’istmo di Catanzaro la terra fertile delle loro sperimentazioni, il luogo cordiale della contemplazione, l’atmosfera imprevedibile e graziosa generatrice di storie, rizomi di un’immaginazione creatrice. Per farlo abbiamo scelto la struttura e la capacità di fare mondo delle favole”.

“Catanzaro è quindi un Mundus Imaginalis, una città mitologica, immaginifica. La candidatura racconta una favola della realtà, in cui agli artisti sarà affidato il compito di aprire portali di accesso ad interregni del possibile, luoghi di capovolgimento della relazione fra esseri viventi, di ripensamento della qualità sacra dell’arte e di concepimento di un autore che non è più solo individuo o macchina, ma una costellazione all’interno dell’ecosistema. Un’opportunità, insomma, per reincantare il mondo”.

