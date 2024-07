StrettoWeb

Sulla strada statale 107 “Silana Crotonese” a causa di un incendio, è temporaneamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, il tratto compreso tra il km 102,000 e il km 105,000 a Caccuri in provincia di Crotone.

Al momento il traffico viene deviato lungo percorsi alternativi segnalati sul posto. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione. La viabilità verrà ripristinata non appena possibile.

