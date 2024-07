“Calici sotto le Stelle” a Cirella: la presentazione riscuote già successo

StrettoWeb

Ampia presenza di stampa e pubblico per la presentazione della 15ª edizione di Calici Sotto le Stelle, tenutasi sabato scorso nella splendida cornice dello storico Hotel Ducale a Cirella. Un evento che ha confermato l’interesse per uno degli appuntamenti enologici più attesi in Calabria. La serata ha preso il via con un incontro-dibattito durante il quale sono state illustrate le novità dell’edizione 2024, organizzata dall’Associazione Culturale Cerillae e dalla Casa del Chiarello, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Diamante.

Le date annunciate per Calici Sotto le Stelle sono il 18, 19 e 20 luglio e il 22, 23 e 24 agosto 2024. Il presidente dell’Associazione Culturale Cerillae, Alessia Ricioppo, ha illustrato il programma dell’edizione 2024.

L’incontro ha visto gli interventi del neoeletto Sindaco di Diamante, Achille Ordine; dell’Assessore al Turismo, Francesco Bartalotta; del Direttore del GAL Riviera dei Cedri, Domenico Amoroso; del Presidente dei sommelier AIS Calabria, Antonio Fusco; del Commissario straordinario ARSAC, Fulvia Michela Caligiuri; e dell’Assessore regionale all’Agricoltura, On. Gianluca Gallo, che ha sottolineato la costante crescita del brand Calabria nel settore enologico.

L’incontro è stato moderato dal giornalista Giuseppe Gallelli.

La serata è proseguita nei giardini dell’Hotel Ducale, elegante dimora del XVIII secolo, con un percorso di degustazione che ha permesso ai presenti di assaporare i vini delle Cantine partecipanti alla 15ª edizione di Calici Sotto le Stelle, accompagnati da prodotti tipici locali.

L’intrattenimento musicale è stato affidato al “More Duo”, con la splendida voce di Francesca Calabrò accompagnata da Giuseppe Viggiano alla chitarra. La 15ª edizione di Calici Sotto le Stelle prenderà il via il 18 luglio con un programma ricco di eventi.

Le serate si terranno il 18, 19 e 20 luglio e il 22, 23 e 24 agosto, trasformando Via Diaz nella “Via dei Vini”, adibita a percorso degustativo di soli vini, somministrati direttamente dai produttori e dai sommelier dell’AIS Calabria. Parallelamente, Via Vittorio Veneto ospiterà un percorso espositivo dedicato all’artigianato locale e ai prodotti tipici.

Ogni sera, dibattiti culturali sul vino e la filiera produttiva si alterneranno a spettacoli musicali in diverse location, con eventi di rilievo in Piazza Frantz Rossi e Piazza S. Maria dei Fiori. Aree ristoro ben segnalate saranno presenti in tutto il paese, inclusi stand dedicati al rinomato Chiarello di Cirella, riscoperto grazie alle ricerche dell’Associazione Culturale Cerillae.

L’evento mira a promuovere il territorio attraverso la cultura del vino, creando un circuito di promozione territoriale che favorisca uno sviluppo turistico culturale. Calici Sotto le Stelle si conferma un’importante occasione per valorizzare il patrimonio enologico locale e i prodotti d’eccellenza della Calabria, attraverso una rete di collaborazione tra cittadini, associazioni, enti pubblici e aziende.

