Calciomercato Serie D: Acireale, Nissa e Locri scatenate. Le ultime

Il calciomercato di Serie D è ormai entrato nel vivo. Dopo aver risolto questioni societarie e tecniche, e dopo aver formalizzato l’iscrizione, le squadre cominciano ad attrezzarsi, anche se mancano ancora quasi due mesi per l’inizio del campionato. Nel girone I si sta delineando una situazione più o meno auspicabile, pur in attesa di capire quante e quali saranno le campane inserite nel raggruppamento calabro-siciliano.

I movimenti nel girone I

Gli addetti ai lavori indicano in Siracusa, Reggina, Nissa le possibili pretendenti al salto di categoria, ma anche altre squadre si stanno muovendo con una certa frequenza tra rinnovi e new entry. E’ il caso, ad esempio, di Locri e Acireale. La nuova proprietà della squadra jonica reggina continua ad annunciare ufficialità: dopo aver preso l’attaccante Pelle dal San Luca, e dopo varie conferme importanti tra cui quella di Leveque, nelle ultime ore la società ha rinnovato con Larosa e Lucà, ma non è intenzionato a fermarsi.

L’Acireale, invece, ha sistemato le questioni allenatore e DS, dopo le dimissioni che avevano fatto preoccupare la piazza, e ieri ha annunciato il difensore francese Allan Blaze, che ha fatto seguito a quello di Cassese. Conferme poi per Zizzania, De Mutiis e Spinelli. Rinnovi anche al Paternò: Panarello e Aserinho sono ancora rossazzurri. Il Città di Sant’Agata, che oggi presenta mister Aurellio, passata la paura a livello societario si sta delineando sempre più come una società sudamericana, per via della presenza di una proprietà italo-argentina: è su questa falsariga che ha annunciato il difensore Thiago Capomaggio, mentre nei giorni scorsi sono arrivati Manfrellotti e Russello. L’Akragas, alle prese con i lavori all’Esseneto, ha confermato varie figure dirigenziali e sportive, annunciando altresì ritorni e nuovi acquisti.

Grande entusiasmo, come detto, a Caltanissetta. La Nissa continua a comunicare colpi in entrata e negli ultimi giorni sono arrivati Riccardo Rotulo – annunciato in pompa magna in conferenza -, Dario Maltese e Mattia Tumminelli. La risposta della città, in tal senso, è ottima, con le diverse tessere sottoscritte in campagna abbonamenti e l’atmosfera positiva percepita oggi al campo di allenamento, dove la squadra ha cominciato il ritiro.

E se in casa Reggina sono stati annunciati negli ultimi giorni Ragusa, Mariano e Bonacchi, il Siracusa si è concentrato sui rinnovi: quello importantissimo di Alma, ma anche quello dell’under Gozzo. Ieri c’è stata la presentazione di mister Turati e qualche giorno prima l’apertura della campagna abbonamenti, annunciata dopo i colpi Longo e Candiano, due veri e propri valori aggiunti in Serie D. Ad oggi, almeno sulla carta, quello aretuseo è l’attacco migliore della categoria, con Alma, Maggio e Longo che nella scorsa stagione – in tre – hanno messo a segno quasi 60 gol.

