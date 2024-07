Calciomercato Reggina, firma Bonacchi: il difensore ritrova Pergolizzi

StrettoWeb

Dopo alcuni interventi nella fase offensiva, negli ultimi giorni il calciomercato della Reggina si è concentrato su quella difensiva, reparto già di suo abbastanza folto. Ieri l’arrivo dell’Under Mariano, oggi quello di Bonacchi, classe 2000 che proviene dal Campobasso e che ritrova quindi mister Pergolizzi, con cui nella scorsa stagione ha vinto campionato e Poule Scudetto.

Christian Bonacchi si lega al club con un contratto annuale con opzione di rinnovo in caso di promozione. Cresce calcisticamente nel Carpi dove con la “Primavera 2” colleziona 40 presenze tra coppa e campionato. Nella stagione 2019/20 firma con il Tolentino dove resterà per 3 anni mettendo a referto 97 presenze. 38 gare disputate con l’Alma Juventus Fano nella stagione 2022/23 per poi approdare al Campobasso dove conquista la promozione in Serie C e vince la Poule Scudetto collezionando 44 presenze stagionali.

