Calciomercato – L’Originale a Reggio Calabria: le bellezze della città, l’ospitalità e Fayna con la fune!

Tutto pronto per la prima di 5 magiche serata all’Arena dello Stretto con “Calciomercato – L’Originale”, famosa trasmissione targata Sky che dal 15 al 19 luglio verrà trasmessa live da Reggio Calabria. La sponda calabrese dello Stretto sarà, per 5 notti, il centro del calciomercato italiano con news, approfondimenti, analisi e vere e proprie bombe di mercato che interesseranno i tifosi di tutta Italia.

Nel pomeriggio odierno la conferenza stampa di presentazione del programma, tenutasi presso Palazzo Alvaro, alla presenza del sindaco Falcomatà e dei volti noti della trasmissione: Alessandro Bonan, Fayna, Gianluca Di Marzio, oltre agli ospiti Walter Zenga e Aldo Serena.

Le parole del Sindaco Falcomatà

“Protagonista la nostra città e le bellezze metropolitane. Grazie alle telecamere di Sky Calciomercato che ci faranno compagnia in queste settimane. Ringrazio Bona, Di Marzio, Fayna e gli altri protagonisti di questa trasmissione che ha già tagliato il traguardo delle 20 candeline ed è un’opportunità per far conoscere le nostre bellezze culturali a un pubblico più vasto. Non sono spese che gravano sui concittadini, sui contribuenti, ma riusciamo a farle con i fondi destinati a queste iniziative. Mi auguro e sono sicuro che apprezzerete lo spirito di accoglienza dei cittadini di Reggio Calabria“.

Le parole di Alessandro Bonan

“Sono sorpreso da questa accoglienza, è la prima volta che una città ci accoglie con una cerimonia. Nulla di costruito ma molto spontaneo. La sincerità della gente nei nostri confronti, la nostra nel promuovere un territorio che da solo si promuove, di una bellezza inappuntabile, che andrebbe conosciuta meglio. Ed è anche lo scopo di questa trasmissione, non solo appuntamento con le notizie di Gianluca ma anche per conoscere l’Italia. Reggio Calabria dal punto di vista turistico può offrire tantissimo e uno degli scopi del programma è raccontare la bellezza, il cibo, il mare e la sua gente sincera“.

Le parole di Gianluca Di Marzio

“Io conosco la Calabria benissimo e non sono sorpreso. Mio nonno materno è nato qui, mio padre ha allenato in Calabria. Conosco l’affetto così naturale che scorre nelle vene del calabrese. Mi fa piacere che siamo per la prima volta in Calabria. Siamo felici di essere qui al Sud e orgogliosi di essere in Calabria. Spero che saremo in grado di trasmettere e raccontare le bellezze di Reggio Calabria.

Spero di tornare a dare notizie della Reggina, una puntata la aprimmo con la notizia del ritorno di Di Michele alla Reggina. Spero che la Reggina possa tornare ai campionati in cui ha il dovere di esserci“.

Le parole di Valerio Spinella “Fayna”

“Siamo qui da 24 ore e ho paura di quando dovremmo andar via. Gelato, panino con il pesce spada… volevo arrivare con una fune sullo Stretto ma ci hanno già pensato. Ci hanno fatto terrorismo meteorologico, ‘troverete 40 gradi’, ma qui si sta benissimo“.

