Calciomercato, il Cosenza ufficializza un altro movimento. E su Tutino…

Un altro nuovo arrivo alla corte di Alvini. Il Cosenza muove ancora il calciomercato con Alessandro Caporale, difensore del Lecco. Il giocatore, in rossoblù a titolo definitivo, ha firmato un accordo valido fino al 30 giugno 2026 con opzione per l’anno successivo. Classe 1995, nato a Lecce, Caporale nella sua carriera ha vestito la maglia della Virtus Francavilla per cinque stagioni e in quella appena trascorsa ha collezionato 30 presenze nel Lecco siglando una rete.

Continua la politica dei piccoli passi e dei giovani di categorie inferiori, ma il Cosenza ovviamente non si ferma qui. Parallelamente al mercato in entrata, però, tiene ancora banco la questione Tutino. La storia è ormai arci nota, ma si arricchisce sempre più di nuovi capitoli. Dopo il post Instagram con l’esultanza e la clessidra, che faceva presagire a una permanenza, il Presidente Guarascio si è visto recapitare una importante offerta da parte della Sampdoria, che vuole formare una coppia da sogno con Coda.

La richiesta è di 5 milioni. Così il club rossoblu ci guadagnerebbe poco più di 2 milioni circa dopo aver riscattato il giocatore dal Parma per una cifra simile. Nonostante il desiderio della piazza, è normale che determinate offerte potrebbero far desistere la società, che metterebbe così a segno una importante plusvalenza. Seguiranno aggiornamenti, perché i contatti, i confronti e gli incontri non si fermeranno qui. Al netto delle capacità economiche del club blucerchiato, infatti, non bisogna dimenticare la consistente mole debitoria accumulata negli anni, che fa sì che i doriani debbano muoversi coi piedi di piombo.

