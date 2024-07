Calciomercato Catanzaro, ecco Pigliacelli. Ma non è finita: tutti i nomi sul taccuino

StrettoWeb

Si è mosso poco sul calciomercato, finora, il Catanzaro. In queste settimane il Presidente Noto ha dovuto risolvere le grane tecniche, con la rivoluzione tra scrivania e panchina. Ora, definite le posizioni di DG, DS e allenatore, anche le trattative sono pronte a entrare nel vivo. Ufficializzate alcune cessioni importanti – da Fulignati a Vandeputte passando per Verna (su Sounas è forte l’Avellino ma non c’è ancora l’annuncio) – è il momento di pensare anche alle entrate.

La prima è quella di Mirko Pigliacelli. L’ex Reggina e Palermo è infatti a un passo dal club giallorosso. Pararigori e bravo coi piedi, sostituirà Fulignati. E non sarà facile. A questo nome se ne aggiungono poi degli altri, per cui le trattative sono intense: si tratta di Giovanni Volpe, attaccante esterno svincolato dopo 4 stagioni al Potenza; del difensore Federico Bonini, calciatore classe 2001 con un passato con le maglie di Gubbio e Virtus Entella e del centrocampista Mattia Compagnon, di proprietà della Juventus e nell’ultima stagione in prestito alla Feralpisalò.

Alla luce del leggero ritardo accumulato, è possibile che in questi giorni l’attività in entrata si intensifichi anche con più annunci vicini. Sui profili, invece, la strada è chiara e tracciata: per ora il Catanzaro cerca giovani interessanti e da valorizzare, pescando anche in Serie C, categoria che Polito e Caserta conoscono bene.

