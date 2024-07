Calciomercato Catanzaro, ora annunci a raffica: ecco Bonini e Compagnon. Sullo sfondo un bel colpo…

StrettoWeb

Ora è il momento degli annunci, come prevedibile. Settimane di riunioni, rescissioni, rivoluzioni, movimenti in uscita, ma ora il Catanzaro – che ha cominciato il ritiro – punta a ufficializzare i nuovi arrivi sul calciomercato. Ieri l’attaccante Volpe, oggi Bonini e Compagnon. Con, sullo sfondo, il colpo Koutsoupias. Polito pregusta l’affare, provando a convincere un calciatore che conosce per averlo avuto a Bari lo scorso anno. Ma a conoscerlo è anche Caserta, che lo ha allenato a Benevento due stagioni fa. Il greco classe 2001, tra l’altro, ha segnato due gol proprio al Catanzaro nell’annata passata. In merito alle mosse di mercato, finora la politica è chiara: giovani, “studiati” in categorie inferiori e con l’intenzione di blindarli per più anni e valorizzarli.

Carriera di Matteo Compagnon

Mattia Compagnon arriva dalla Juventus. Cresciuto nelle giovanili dell’Udinese, è passato da una esperienza in prestito a Potenza in serie C, prima che il suo talento finisse sotto la lente della Juve, che lo ha fatto maturare nella formazione “Next Gen” per quattro stagioni (61 presenze e 13 reti). Il friulano classe 2001 nello scorso campionato è poi andato in prestito alla Feralpisalò, dove ha realizzato 5 gol in 29 gare). Utilizzato come esterno d’attacco o seconda punta grazie alla sua duttilità tattica, Compagnon è apprezzato per le sue qualità tecniche e una grande personalità.

La formula, le sue prime parole e l’ammirazione per Dybala e Vlahovic

Compagnon arriva in giallorosso con un trasferimento temporaneo con opzione/contropzione ed obbligo di riscatto: per lui un contratto di cinque anni in caso di esercizio dell’opzione o di perfezionamento dell’obbligo. “Mi piace soprattutto giocare sull’esterno, ma anche sottopunta o sulla trequarti, mi piace puntare l’uomo, saltarlo e andare a conclusione”, dice di sé Compagnon, che si descrive dal punto di vista caratteriale come “una persona umile, con tanta voglia di dimostrare ciò che sa fare”. Porta con sé l’esperienza della Juventus – “mi ha formato tantissimo, è stato uno step importante della mia carriera che mi ha insegnato soprattutto la professionalità” – e l’ammirazione per due calciatori in bianconero: “mi piaceva tanto Dybala, negli ultimi anni Vlahovic. Della piazza di Catanzaro mi ha impressionato tantissimo il calore, soprattutto allo stadio, e mi hanno parlato molto bene della città e dei suoi tifosi”, dice l’attaccante, pronto ad affrontare la nuova sfida in serie B: “sarà un campionato tosto, ma ancora più bello perché sono retrocesse dalla A squadre importanti”.

Chi è Federico Bonini

Il difensore centrale Federico Bonini è proveniente dalla Virtus Entella. Toscano di Massa, classe 2001, ha disputato nella società ligure 39 gare nella scorsa stagione, segnando tre reti. Cresciuto nelle giovanili dell’Entella e poi passato al Bologna (con cui ha collezionato una presenza in serie A), con diverse convocazioni nelle Nazionali giovanili, Bonini ha esordito in serie B con la Virtus Entella, società a cui è rientrato lo scorso anno per diventarne il pilastro difensivo dopo due stagioni in prestito al Gubbio.

La formula e le sue prime parole

Bonini, trasferito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, si lega al Catanzaro con un contratto di quattro anni. “Catanzaro è una piazza prestigiosa, blasonata. Sono orgoglioso di essere qui. Aspettavo questa chiamata e quando è arrivata sono stato molto felice”. Sono le prime parole in giallorosso di Federico Bonini, che si descrive come “un difensore capace di far bene i diversi compiti, mi piace giocare e mi sento bravo di testa”.

