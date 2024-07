In Calabria torna la 32esima edizione del Carnevale Estivo “A Vulata”

StrettoWeb

Anche quest’anno la città di San Lucido sarà protagonista della manifestazione “A Vulata“, arrivata alla sua 32esima edizione. Un rito di liberazione che scandisce la rinascita della città: il tradizionale apountamento è ormai diventato fisso e rientra tra i Carnevali Estivi più famosi della Calabria. Quella del 21 luglio è ricorrenza particolare che affonda le radici nel periodo di persecuzione saracena.

Una leggenda infatti narra che i sanlucidani, in un particolare episodio dove la città venne saccheggiata e dopo lunghi periodi di persecuzione, decisero di organizzarsi e scacciare gli invasori. Tutto questo accadde in modo singolare, ovvero i sanlucidani costrinsero i Saraceni alla ritirata verso le loro navi direttamente dal mare, infatti gli invasori furono costretti a fuggire a nuoto per ritararsi dalle mura del paese che dà luogo di conquista diventò luogo dal quale fuggire per via dei sanlucidani che organizzati liberarono San Lucido dall’asfissiante assedio delle forze saracene.

Proprio in virtù di queste vicende il 21 luglio di ogni anno a san lucido si celebre un particolare rito che stato denominato “A Vulata”. Il Carnevale sanlucidano dell’edizione 2024 prevede due tappe fondamentali: alle 09.00 la “Vulata”, la corsa in mare im costume. La sera invece, a partire dalle ore 21:00, la parata allegorica per le vie del centro.

