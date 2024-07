Calabria, Saccomanno non è più il commissario regionale della Lega

StrettoWeb

“Nel Centrosud la Lega, e in particolare in Calabria, è in crescita e il lavoro del Ministro Matteo Salvini sulle infrastrutture sta dando i suoi frutti. Basti pensare ai cospicui investimenti proprio in Calabria, senza dimenticare il Ponte dello Stretto, che vede e vedrà sempre di più Saccomanno a stretto contatto con il Ministro, sia come componente del consiglio di amministrazione della società ‘Stretto di Messina’ sia come consulente esperto”, è quanto scrive in una nota la Lega.

“Il deputato Rossano Sasso raccoglierà in Calabria il testimone di Giacomo Francesco Saccomanno e sarà il nuovo commissario della Lega in regione, con l’obiettivo di portarla al più presto a congresso”, conclude la nota della Lega,

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.