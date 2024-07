Calabria, incidente nella notte sulla ss18: travolti tre ragazzi

StrettoWeb

Ennesimo incidente sulle strade calabresi: ieri, in tarda serata intorno alle 23:30, tre ragazzi di colore sono stati travolti da un’auto che transitava sulla ss18 all’latezza di Gizzeria Marina, in provincia di Catanzaro. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo avrebbe impattato contro i tre giovani, due in sella alle biciclette e uno in monopattino, provocando loro ferite lievi.

In particolare, i tre avrebbero riportato contusioni a gambe e braccia a seguito dello scontro. Sul posto i Carabinieri, per gli accertamenti del caso, e un’ambulanza del 118 che li ha trasferiti al Pronto Soccorso di Lamezia Terme.

