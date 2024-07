Calabria, il Festival delle Serre celebra 30 anni di successi | PROGRAMMA

StrettoWeb

Giro di boa per il Festival delle Serre di Cerisano (CS) Summer Edition. In arrivo, nei prossimi giorni, grandi nomi della musica pop italiana ed importanti appuntamenti da seguire. Dopo il successo della prima parte del cartellone, con la summer school, il jazz and wine, i percorsi sonori e poi Biagio Izzo e Rossana Casale ecco la Beer Fest in programma questa sera, 11 luglio, in via San Pietro dalle 21 in poi.

Cresce invece l’attesa per lo spettacolo di Clara, a pagamento, previsto per il 12 luglio (venerdì) alle ore 21 all’Arena Sersale, spazio allestito ad hoc per i grandi concerti organizzati dall’amministrazione comunale di Cerisano. Appuntamento poi il 13 luglio, a palazzo Sersale, con “l’orchestra è Young” a cura dell’orchestra sinfonica Brutia. La stessa orchestra, fino al 16 luglio, porterà l’opera nel borgo con le prove aperte e all’italiana, imperdibili, della Tosca di Puccini.

Ulteriori date da segnare, infine, sono il 20 luglio con lo spettacolo di Peppe Voltarelli (piazza Chiocciola, ore 21); 25 luglio a palazzo Sersale con “come nasce un concerto” ed il 26, gran finale, in piazzetta Carmine con Nauplia in concerto alle ore 21.

Festival delle Serre, 30 anni di successi

Il Comune di Cerisano è entusiasta di presentare gli appuntamenti della Summer Edition del Festival delle Serre. Questa edizione estiva del festival, anteprima del Festival delle Serre previsto a settembre (quest’anno festeggia 30 anni) promette di essere un evento culturale imperdibile. Il festival, che si svolge in varie location del borgo, tra cui il suggestivo Palazzo Sersale, è un evento che celebra l’arte, la musica, il teatro e la cultura, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente.

“È con orgoglio che annunciamo il sostegno e la collaborazione con importanti istituzioni culturali. Invitiamo tutti a partecipare a questi momenti di gioia e condivisione per una splendida estate cerisanese”, ha rimarcato in più occasioni il sindaco Lucio Di Gioia. Il Festival rientra in un progetto di più ampio respiro denominato “Cerisano Factory – Borgo swing” che è sostenuto dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR, Missione 1 Mis. 2 Int. 2.1: “Attrattività dei borghi storici” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

