La Calabria dice addio a Francesca Amato: oggi i funerali della 30enne morta dopo il parto

Un dolore tremendo: oggi pomeriggio la Calabria dà l’ultimo saluto a Francesca Amato, la donna di 30 anni morta gli scorsi giorni all’Ospedale di Lamezia Terme a seguito di complicazioni dopo il parto. Francesca aveva dato alla luce, lo scorso 12 giugno, il suo terzo figlio dopo un taglio cesareo. Una famiglia che si allarga, una nuova vita che viene al mondo, un avvenimento che dovrebbe suscitare solo emozioni positive.

Ma la felicità, in poco tempo, è stata spazzata via lasciando solo dolore: tornata casa, Francesca ha avvertito forti dolori alla pancia che l’hanno costretta a tornare in Ospedale per nuovi accertamenti. Da lì, la situazione è precipitata: in lista per un intervento d’emergenza all’addome, la neo mamma è morta poco dopo. Oggi, purtroppo, resta solo il ricordo di Francesca e un nascituro che, purtroppo, non potrà mai conoscerla. E mentre la Procura procede con le indagini, il popolo calabrese si ritrova a dover piangere la scomparsa di una giovane vita, l’ennesima.

