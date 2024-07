Calabria, al via il cartellone estivo 2024 “Platania – Borgo delle Radici”

StrettoWeb

Il ricco cartellone estivo del Comune di Platania, in provincia di Catanzaro, sarà il protagonista della conferenza stampa del prossimo venerdì 26 luglio alle ore 10:00 al salone del Museo di Micologia e Scienze Naturali. Platania figura tra le migliaia di piccoli comuni italiani partecipanti del Progetto PNRR “Il turismo delle radici – Una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell’Italia post covid-19.

L’iniziativa, a cura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale in concerto con il Ministero della Cultura, mira alla realizzazione di attività culturali in favore degli italo-discendenti nel mondo, in occasione dell’Anno delle Radici italiano.

Il recupero delle radici di Platania

Il progetto prevede la promozione e la realizzazione di eventi per tutto il mese di agosto 2024; insieme alle attività programmate e gestite dalle Associazioni di Platania, il programma prevede la realizzazione di altri eventi, tutti legati al cosiddetto “Turismo delle radici”, con una particolare attenzione ai temi cari ai tanti emigrati platanesi e con lo scopo di rafforzare il vincolo di fratellanza tra loro e la città natia.

Non solo nostalgia, ma un modo per restare uniti al di là delle distanze basato sulla forza delle nostre tradizioni e dei nostri luoghi.

