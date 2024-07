Calabria, nasce l’Associazione Politico-Culturale “Sud e a Capo”

StrettoWeb

“In un contesto storico caratterizzato, soprattutto per il Sud, da sfide economiche, sociali e politiche di vitale importanza, non per ultima l’attuazione dell’Autonomia differenziata, ovvero diritti differenziati per cittadini di serie a e di serie b, siamo stanchi di vedere i nostri figli costretti ad emigrare ma consapevoli di dover recitare la nostra parte, senza aspettare improbabili salvatori della Patria o delegare alla solita nonché deludente classe politica meridionale la difesa dei nostri diritti e le sorti dei nostri territori“. E’ quanto affermano in una nota il Direttivo, Francesco Mazza Presidente, Rita De Lorenzo Vicepresidente, Rocco Cardillo Tesoriere.

“Siamo animati da una profonda passione per la Calabria ed è per questo che siamo fieri di presentare l’Associazione Politico-Culturale che, per l’appunto, prende il nome di “Sud e a Capo”. Un’idea spinta dalla consapevolezza, ormai diffusa ma disorganizzata, che se il Sud cresce sarà l’intero sistema Paese a trarne beneficio. Riteniamo, quindi, che bisogna ripartire da qui, determinati nell’affrontare le problematiche e le criticità del Mezzogiorno e valorizzarne le potenzialità, fuori dalle strumentali ed autoreferenziali segreterie di partito ma attraverso iniziative culturali, politiche e sociali che mirano a risvegliare l’orgoglio delle comunità locali, stimolando un rinnovato senso di appartenenza e responsabilità verso il territorio. Il nostro sarà un approccio multidisciplinare che abbraccerà cultura, politica, economia e sociale, per un impegno volto alla costruzione di un futuro nel quale il Sud possa prosperare e competere a livello nazionale e globale“, spiega la nota.

Questi, tra gli altri, saranno gli obiettivi immediati da perseguire:

-Valorizzazione del Patrimonio Culturale;

-Sviluppo Economico Sostenibile;

-Partecipazione Civica e Inclusione Sociale.

“Sud e a Capo” in modo da garantire una partecipazione plurale e trasparente, è così strutturata:

-Consiglio Direttivo;

-Assemblea dei Soci;

-Comitati Tematici;

-Commissioni di studio dedicate.

“Convinti che se ci si “salva” lo si può fare solo insieme e che la democrazia sia anche sinonimo di partecipazione, invitiamo tutti i cittadini veramente liberi ad una presa di coscienza, ad uno scatto di orgoglio e a prender parte al progetto per contribuire, insieme, al riscatto della Calabria e dei calabresi: lo dobbiamo ai nostri figli e alle future generazioni, perché solo con il contributo e l’impegno di tutti possiamo riportare il Mezzogiorno “a capo” del proprio destino”, conclude la nota.

