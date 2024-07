Il calabrese Michele Abenante promosso a Dirigente Superiore della Polizia

StrettoWeb

“Il nuovo e gratificante traguardo raggiunto dal dottore Michele Abenante, promosso a Dirigente Superiore della Polizia, conferma da un lato il percorso di alto profilo professionale compiuto in questi anni e dall’altro le qualità morali di un uomo da sempre a servizio dello Stato, della democrazia e dei cittadini di cui tutta la comunità calabrese e di Corigliano-Rossano in particolare va fiera ed è orgogliosa“.

È quanto dichiara il consigliere regionale Pasqualina Straface, formulando gli auguri di buon lavoro al massimo funzionario del Corpo di Pubblica sicurezza che negli anni passati ha svolto le funzioni di dirigente anche presso il Commissariato di Corigliano-Rossano. “ Accogliamo con soddisfazione – aggiunge – questo ennesimo riconoscimento. Michele Abenante è un professionista esemplare che rappresenta con grande autorevolezza la Polizia di Stato, con un ruolo che di certo il nostro concittadino saprà svolgere con dedizione e competenza”.

Laureatosi in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma nel 1993, Abenante ha maturato esperienze significative in Sardegna, Basilicata, Puglia e Campania. Ha ricoperto il ruolo di dirigente della squadra mobile di Lecce, è stato Capo Gabinetto del Questore di Taranto e vicario del Questore di Foggia. Questo importante riconoscimento rappresenta un’ulteriore gratificazione per un professionista che continua a distinguersi nel campo della sicurezza nazionale.

