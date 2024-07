Dai burattini ai musical passano per l’inclusione: l’estate di Co-Ro Family Fest

StrettoWeb

Un evento inclusivo dedicato alle famiglie e ai più piccoli, questo è il “Coro Family Fest” che, con grande successo da anni ha integrato il cartellone estivo del CoRo Summmer Fest. In rassegna tanti spettacoli itineranti, dai centri storici alle contrade, dal mare alla montagna, per bambini dai tre anni in su.

Gli eventi sono partiti domenica 7 luglio, all’interno del Cantinella Beer Fest, con lo spettacolo teatrale di marionette, “Terra”, organizzato dall’associazione “Teatro della libellula ETS” per la regia di Angelo Gallo e con Cico Cuzzocrea e Francesco Franco. Una rappresentazione che, attraverso il gioco in un’atmosfera magica e sospesa nel tempo, con la forza e la leggerezza delle parole semplici di un bambino ci porta ad un’attenta riflessione sull’utilizzo delle risorse del nostro pianeta, sul rispetto delle diversità.

Quest’anno si aggiunge un nuovo progetto, che allarga gli obiettivi di far godere del mare un ventaglio più ampio di persona con disabilità, denominato Mare senza Barriere. Questo servizio offre la possibilità alle persone disabili che si appoggiano alle strutture adibite all’interno del Comune di Corigliano Rossano di favorire i comfort stessi e di partecipare alle attività che sviluppano il benessere e le attività psico fisiche ed amatoriali.

Oltre all’animazione, ai laboratori di intrattenimento e agli spettacoli di magia quello che si aggiunta attività importante come Musicoterapia, Laboratorio Musicale e di Canto, il canto esercita una funzione di riabilitazione della memoria e del linguaggio straordinariamente efficace, oltre che sui sistemi vascolari e respiratori. Tutto questo per continuare a lavorare, come sta facendo l’amministrazione su un concetto importante come quello di inclusività.

Di rilievo gli appuntamenti con il musical a partire da La famiglia Madrigal, che andrà in scena al Quadrato Compagna il 24 luglio. Una sorprendente commedia musicale ispirata al nuovo classico Disney, Encanto, ma con tratti di originalità grazie ad una accurata riscrittura. Come sempre, nello stile della compagnia, il progetto è dedicato alle famiglie e intende riunire insieme grandi e piccini di fronte ad un momento non solo evasivo ma anche creativo e culturale.

Adulti e bambini, quindi, potranno divertirsi, ammirare ed empatizzare con le storie di Mirabel, Abuela, Dolores, Isabela, Pepa, Luisa, Felix e l’innominabile Bru. Altro appuntamento di punta è Il Principe Ranocchio, realizzato dalla Compagnia degli Spiriti, in Contrada Fabrizio alle 21.30, il 23 agosto.

Spettacolo concepito per un pubblico giovane (dai 3 agli 8 anni) che ruota attorno alle figure di una giovane ragazza bella e viziata con tanti preconcetti e un ragazzo dolce, generoso e di bell’aspetto, celato però nel corpo di un ranocchio. Giudicare gli altri dalla loro apparenza fisica, da ciò che indossano, da dove vivono, da ciò̀ che possiedono. Uno sguardo superficiale che non permette di vedere la vera natura delle persone.

La possibilità̀ di sviluppare uno sguardo più̀ sensibile e attento alla bellezza della differenza. La forza delle promesse fatte e l’importanza di riconoscere il valore dell’impegno preso è un’altra delle tematiche che lo spettacolo affronta. I due personaggi offrono attraverso un gioco teatrale leggero e divertente un’occasione per affrontare queste tematiche.

Immancabili, poi, in cartellone anche gli spettacoli e laboratori di un amico dei più piccoli a Corigliano-Rossano, Angelo Gallo con i suoi burattini. Armonia, divertimento, inclusione, sono le parole chiave con cui l’amministrazione comunale ha concepito questa rassegna dedicate al pubblico dei giovanissimi e alle famiglie. Una parte fondamentale della programmazione totale del Coro Summer Fest

