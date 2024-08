Bova Marina, donata una carrozzina da spiaggia per bambini disabili

StrettoWeb

L’Emirat Shrine Rhegion ha recentemente donato al Comune di Bova Marina una carrozzina da spiaggia per bambini disabili, consegnata durante un incontro con il sindaco della cittadina, Andrea Zirilli. Il sindaco ha espresso gratitudine per il dono, sottolineando che grazie alla sensibilizzazione l’amministrazione comunale è riuscita a passare da una sedia JOB a garantirne tre, potenziando così l’accessibilità alle spiagge per i bambini disabili. Questa donazione si aggiunge alle passerelle recentemente realizzate dal Comune per permettere ai bambini disabili di raggiungere il mare. I membri dello Shriners International, noti come “uomini in fez”, hanno assicurato al sindaco Zirilli il loro continuo supporto per i bambini disabili di Bova Marina. Lo Shriners International è un’associazione filantropica internazionale fondata nel 1872 a New York da Walter M. Fleming e William J. Florence, con l’obiettivo di aiutare i bambini malati. L’Emirat Shrine Rhegion, quarto gruppo italiano dell’associazione, ha iniziato la sua attività lo scorso marzo.

Per l’occasione, i responsabili europei dell’associazione sono arrivati da Wiesbaden nella città della Fata Morgana, trascorrendo un piacevole fine settimana e visitando il Museo Nazionale della Magna Grecia. Questa donazione rappresenta la prima iniziativa di solidarietà dell’Emirat Shrine Rhegion, con l’intenzione di proseguire con altre iniziative ovunque vi siano bambini bisognosi di aiuto.

