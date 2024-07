Bonus Badante/Colf di 3 mila euro a Reggio Calabria: chi ne ha diritto. Tutto quello che c’è da sapere

StrettoWeb

Il 29 giugno a Reggio Calabria, alla presenza del Presidente dello Sportello del Consumatore, Avv. Santo Alfonso Martorano, vi è stato un incontro per illustrare il “Bonus Badante/Colf di 3 mila euro” ai vari Consumatori/Utenti ed informarli che è stata attivata una convenzione con un Patronato a livello Nazionale, al fine di poter procedere per tutte le Badanti/Colf per poter usufruire del Bonus di 3 Mila euro a chi ne ha diritto.

L’incentivo finanziato con i Fondi del PNRR da la possibilità di usufruire di una decontribuzione totale per due Anni, tanto per gli oneri previdenziali (INPS) quanto per i versamenti assicurativi all’INAIL. L’Avv Martorano ha spiegato ai numerosi presenti all’incontro tenutesi a Reggio Calabria, requisiti, agevolazioni, età della persona anziana e in possesso di indennità di accompagnamento per avere il Bonus.

Le scadenze per richiedere il contributo di quest’anno scadono a dicembre 2025, visto i tanti soggetti aventi diritto e pochi Fondi si consiglia di fare domanda subito. Per saperne di più chiamare il 335/6318424, oppure scrivere a: info@sportellodelconsumatore.eu.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.