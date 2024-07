Bimbo di 12 anni muore improvvisamente dopo un malore

StrettoWeb

Un bambino di 12 anni è deceduto la notte scorsa poco dopo l’arrivo al pronto soccorso del ‘Fabrizio Spaziani’ di Frosinone. Il piccolo, residente nella contrada Tufano di Anagni, ha iniziato a manifestare in casa i sintomi di un grave malore e per questo i familiari hanno chiesto l’intervento dell’Ares 118 che ha trasferito in dodicenne in ospedale.

Qui, purtroppo e nonostante gli sforzi dei medici, il quadro clinico è precipitato ed il piccolo, figlio unico, è deceduto. I genitori hanno escluso la presenza di malattie pregresse e per questo motivo la procura di Frosinone ha deciso di far svolgere l’autopsia.

