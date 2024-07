Biden si ritira e gli USA piombano nel caos: “si dimetta subito”

StrettoWeb

Il presidente statunitense, Joe Biden, non si ricandiderà alle elezioni presidenziali di quest’anno dopo le incessanti richieste degli esponenti del Partito Democratico di farsi da parte. Il presidente ha annunciato di appoggiare l’attuale vice presidente, Kamala Harris, come candidata per i Democratici. Joe Biden: “L’America non è mai stata meglio posizionata. Nel miglior interesse del Paese che mi faccia da parte”.

Gli Stati Uniti sono letteralmente nel caos. Lo speaker della Camera Mike Johnson: “In questo momento senza precedenti nella storia americana, dobbiamo avere ben chiaro cosa è appena successo. Il Partito Democratico ha escluso il candidato democratico dal ballottaggio, poco più di 100 giorni prima delle elezioni. Avendo invalidato i voti di oltre 14 milioni di americani che avevano scelto Joe Biden come candidato democratico alla presidenza, l’autoproclamato “partito della democrazia” ha dimostrato esattamente il contrario. Le prospettive del partito non sono migliori ora con la vicepresidente Kamala Harris, che è corresponsabile dei disastrosi fallimenti politici dell’amministrazione Biden. Come secondo in comando e zar di frontiera completamente inetto, Harris è stato un gioioso complice – non solo nella distruzione della sovranità, della sicurezza e della prosperità americana, ma anche nel più grande insabbiamento politico nella storia degli Stati Uniti. Lei sa da tempo quanto chiunque altro della sua incapacità di servire. Nonostante il caos nell’attuale Casa Bianca, ai nostri avversari in tutto il mondo dovrebbe essere ricordato che il Congresso degli Stati Uniti, le forze armate statunitensi e il popolo americano sono pienamente preparati e impegnati a difendere i nostri interessi sia in patria che all’estero. Se Joe Biden non è idoneo a candidarsi alla presidenza, non è idoneo a nemmeno ricoprire la carica di presidente. Deve dimettersi immediatamente dall’incarico. Il 5 novembre non arriverà mai abbastanza presto”.

