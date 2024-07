Biagio Antonacci a Roccella: foto al mare, canzoni al bar e l’incontro con un bambino. E Laura Pausini commenta

StrettoWeb

E’ tutto pronto questa sera (e si replica domani) per il concerto di Biagio Antonacci a Roccella Ionica, al Teatro al Castello. A diversi mesi di distanza dallo spettacolo a Reggio Calabria, il noto cantante torna in provincia, immerso nella splendida estate roccellese, che ormai da anni riesce a offrire serate pazzesche con tanti artisti italiani contemporanei e non solo.

Antonacci dimostra di essere una persona semplice e sempre disponibile. Sempre in mezzo alla gente, ai suoi fan, ha scattato alcune foto a mare e poi ha fatto un salto in un bar della zona, per cantare insieme alle banconiste la canzone “Iris”. Nello stesso bar ha poi incontrato il piccolo Marco Candido, di cui è rimasto stupito qualche mese fa, in un casuale incontro a Bologna mentre il bambino suonava musiche di Mimmo Cavallaro. Antonacci ha chiesto alle proprietarie del bar di chiamare il piccolo, di cui si ricordava. E così Marco si è presentato al bar insieme al papà. Il tutto è stato documentato dai video postati dal cantante. In mezzo ai tantissimi commenti, anche quello di Laura Pausini: “Sei il mio Biagione”, ha scritto ridendo.

