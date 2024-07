“Benvenuti a Cardeto”: così il Comune reggino inaugura alcune opere | VIDEO

StrettoWeb

“Benvenuti a Cardeto”. Ecco come il Comune reggino ha deciso di salutare l’inaugurazione di alcune opere, tra cui appunto la nuova scritta cittadina. Grande festa in paese, come documentato da Graziano Tomarchio nel suo servizio per StrettoWeb. “Si tratta di un progetto della Pro Loco iniziato oggi, terminerà tra qualche settimana. Sono piccole cose ma ogni piccolo gesto può far bene. Le Pro Loco sono l’occhio del territorio”, hanno detto i componenti della Pro Loco.

“L’iniziativa è spettacolare, così come la collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco”, ha detto il Sindaco. “Cardeto è una città viva, aperta a tutti”. In alto il servizio completo con le parole anche del Sacerdote.

