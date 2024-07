Le battute di Falcomatà e l’ironia di Caprì: il fumaiolo di Bocale e la Tour Eiffel…

StrettoWeb

In tanti in questi giorni hanno scherzato, sui social e non solo, relativamente alle uscite del Sindaco Falcomatà, mettendo in dubbio il fatto che in realtà potesse trattarsi di Pasquale Caprì, l’artista reggino sempre pronto e bravo a imitarlo utilizzando sana e leggera ironia. Dal clamoroso dietrofront sugli investitori della Reggina, ai paragoni tra luoghi di Reggio Calabria e altri d’Italia e del mondo, il primo cittadino è finito nelle grinfie dei social.

Soprattutto l’ultima battuta, quella della nuova piazza di Trunca e di piazza di Spagna a Roma, ha fatto scatenare il web. Tant’è che, in mezzo, si è inserito anche – appunto – Pasquale Caprì. “Forse qualcuno mi prenderà in giro ma io rimango convinto che u Fumaiolu i Bucali è senza ombra di dubbio una Torre Eiffel che ci ha creduto un pochino di meno”, ha scritto Caprì postando un selfie col Fumaiolo di Bocale dietro.

