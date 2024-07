Barcellona Pozzo di Gotto, cresce l’attesa per la 17ª edizione di “Espressivamente”

StrettoWeb

L’Associazione Banca della Speranza, in collaborazione con l’Associazione Culturale Etnografica Ambientale Jalari, è lieta di presentare Espressivamente, il festival di espressioni artistiche.

Giunto alla sua 17ª edizione, l’evento si terrà domenica 28 luglio 2024, dalle ore 18:00 alle 02:00, presso il Parco Museo Jalari di Barcellona Pozzo di Gotto, prov. di Messina.

EspressivaMente, più che un semplice nome di un festival, è un modo di respirare e vivere l’arte a 360°. Centinaia di artisti, provenienti da diverse parti d’Italia ed Europa e appartenenti alle più svariate discipline artistiche – dalla pittura alla danza, dalla scultura alla musica, dal teatro alle arti circensi e di strada – daranno luogo a una contaminazione di stili, forme, suoni e colori, in cui ogni performance non risulta fine a se stessa, ma parte di un tutto omogeneo: L’ARTE.

Ampio spazio sarà dedicato ai bambini, con ingresso gratuito, laboratori ludici e creativi. Inoltre, sarà possibile degustare un’ottima pizza a Km0 con colture biologiche dell’Azienda Agricola Biologica Jalari (previa prenotazione al numero 3927912211).

Un modo per coinvolgere il pubblico e far vivere l’arte in maniera totale, non come semplici fruitori, ma come attori direttamente coinvolti. La direzione artistica del festival è affidata a Sebastiano Pietrini.

Programma “Espressivamente” 28 Luglio 2024

dalle ore 18:00 alle 02:00

Ore 18.00 Visite Guidate

18.00 MOSTRA “Omaggio a Mariano Pietrini” a cura di Rosario Andrea Cristelli

Ore 18.30 LAB

Il piccolo circo a misura di bambino con Mario Taviano

Ore 19.30 Capoeira Angola con Mestre Eletricista

Ore 20.00 PizzaRistoro a Km0 con Corriera Contadina ed AgribioJalari

Ore 20.30 Turè Muschio

Ore 21.30 Fuoco “Il secondo elemento” MARCO APE

Ore 22.00 WorldMusic Baba & Bao Sissoko con Wouter Vandenabeele

Ore 23.00 Compagnia Joculares Danza/Fuoco “Kami”

Ore 23.30 Davide di Rosolini e i figli illegittimi

Ore 00.25 Capoeira Angola Mestre Eletricista

Ore 00.30 Gianluca De Rubertis

Ore 01.00 Toti Poeta

Ore 02.00 After show ElettronicMusic Attacchi VerbaliOrganizzatori:

Banca della Speranza

Associazione Culturale Etnografica Jalari

