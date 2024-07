Autonomia Differenziata, Martorano: “sfida necessaria per il futuro della Calabria”

StrettoWeb

Giuseppe Martorano (Lega) ha espresso il suo parere a sostegno all’iniziativa dell’autonomia differenziata: “questa proposta rappresenta un’opportunità storica per la nostra regione e per il Sud Italia in generale. È il momento di affrontare con coraggio le sfide che ci attendono e di lavorare insieme per costruire un futuro migliore per tutti i cittadini calabresi. L’autonomia differenziata (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 26 giugno 2024, al n. 86), lungi dall’essere una minaccia all’unità nazionale, può invece rafforzare la coesione del nostro Paese. Essa permette di adattare le politiche pubbliche alle specifiche esigenze dei territori, promuovendo uno sviluppo più equilibrato e sostenibile. La Calabria ha peculiarità uniche, sia dal punto di vista culturale che economico, che meritano di essere valorizzate attraverso un approccio più autonomo e responsabile”.

“L’autonomia consentirebbe alla Calabria di avere maggiore controllo sulle proprie finanze”

“Uno degli aspetti più critici della nostra regione è la gestione delle risorse. L’autonomia differenziata consentirebbe alla Calabria di avere maggiore controllo sulle proprie finanze, potendo così investire in modo mirato su settori strategici come infrastrutture, sanità, istruzione e turismo. Un esempio concreto è il miglioramento delle reti di trasporto, essenziali per connettere le aree interne con il resto della

regione e favorire lo sviluppo economico locale. Inoltre, l’autonomia differenziata può rappresentare una risposta efficace al problema della burocrazia. Avere la possibilità di legiferare su alcune materie permetterebbe di snellire le procedure amministrative, rendendo più efficiente la macchina pubblica e migliorando la qualità dei servizi offerti ai cittadini”, spiega Martorano.

“Non possiamo ignorare il potenziale di innovazione che l’autonomia differenziata porta con sé”

“Questo, a sua volta, attrarrebbe investimenti e stimolerebbe la crescita economica. Non possiamo ignorare il potenziale di innovazione che l’autonomia differenziata porta con sé. La possibilità di sperimentare nuove politiche e soluzioni locali, in un contesto di maggiore autonomia, può fare della Calabria un laboratorio di eccellenza

e innovazione. Pensiamo, ad esempio, alla gestione sostenibile delle risorse naturali o alla promozione delle energie rinnovabili, settori in cui la nostra regione ha un enorme potenziale. È importante sottolineare che l’autonomia differenziata deve essere accompagnata da un forte senso di responsabilità e trasparenza. È essenziale che le risorse vengano gestite in modo oculato e che ci sia un rigoroso controllo sui risultati ottenuti. Solo così potremo garantire che i benefici dell’autonomia ricadano effettivamente su tutti i cittadini, senza creare disparità o disuguaglianze”, rimarca Martorano.

“L’autonomia è una sfida”

“In conclusione, l’autonomia differenziata rappresenta una sfida, ma anche un’opportunità irripetibile per la Calabria. È una strada che può portare a una maggiore efficienza, a una crescita sostenibile e a una valorizzazione delle nostre specificità territoriali e sono convinto che questo sia il percorso giusto da seguire per costruire una Calabria più forte, più autonoma e più prospera”, conclude Martorano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.