Autonomia differenziata, Barbagallo: “subito comitati territoriali e circoli PD aperti per raccolta firme”

“Sul No all’autonomia differenziata da subito scatta la mobilitazione del PD in Sicilia. Insedieremo immediatamente i comitati territoriali, provincia per provincia. E tutti i circoli del PD presenti in ogni comune della Sicilia saranno aperti per la raccolta firme a sostegno del NO a questa norma che spacca in due il Paese e che condanna il Mezzogiorno e la Sicilia in particolare all’arretratezza e al sottosviluppo”. Così il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, che oggi ha partecipato alla riunione del comitato promotore con i rappresentanti regionali di di Cgil , Uil Verdi, Acli, Wwf, Demos, Anpi, Psi, Legambiente, Italia Viva, + Europa ,Movimento 5 stelle, Sinistra Italiana, Arci, Libera, Ali Autonomie Locali, Legacoop, Uisp, Rifondazione comunista, Comunità Sant’Egidio, Sud chiama Nord, associazione Sinistra futura Sicilia, Udu, Federconsumatori, Auser, Sunia.

