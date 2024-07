“Astronomi per una notte”: l’appuntamento con le stelle dei Giganti della Sila

StrettoWeb

Il bellissimo panorama della Sila, tra cielo e montagne, diventa la scenografia perfetta per un imperdibile evento astronomico. Una vera e propria avventura sotto le stelle… per guardare le stelle! L’appuntamento è per sabato 3 agosto con l’iniziativa “Astronomi per una notte” organizzata da FAI – Giganti della Sila a partire dalle ore 21.

Un’emozionante esperienza, che fa parte del cartellone estivo Sere FAI d’estate, guidata da Francesco Veltri, esperto astrofilo, che condurrà appassionati e curiosi alla scoperta delle meraviglie del cielo sopra i Giganti della Sila. Un viaggio affascinante tra stelle, costellazioni e antichi miti, in una passeggiata notturna che vi lascerà senza fiato. Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza unica e indimenticabile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.