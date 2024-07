Arpal, Calabrese: “nuova fase per le politiche attive per il lavoro”

StrettoWeb

“Con Arpal abbiamo avviato un ciclo nuovo sulle politiche attive del lavoro e stiamo avviando una nuova fase per perseguire gli obiettivi già prefissati con la legge che abbiamo voluto, sostenuto e approvato lo scorso anno in Consiglio regionale”. Così Giovanni Calabrese, assessore al Lavoro e alla Formazione professionale della Regione Calabria. “Arpal sarà il braccio operativo del Dipartimento e proprio per dare stabilità e avviare celermente tutte le misure a sostegno delle politiche attive del lavoro, abbiamo pubblicato l’avviso per il direttore generale che dovrà avere oltre i requisiti di legge anche esperienza nel settore delle politiche attive del lavoro”.

“Da Azienda Calabria Lavoro si è arrivati con determinazione al nuovo Ente pubblico non economico, per questo ringrazio per l’eccellente lavoro la dottoressa Elena Latella che è riuscita a traghettare nel nuovo organismo giungendo alla stabilizzazione molti dipendenti. Abbiamo molto lavoro da fare per rispondere alle esigenze dei calabresi e rafforzare interventi adeguati per contrastare il fenomeno negativo della migrazione che oggi vede molti andar via dalla Calabria, perché tra le problematiche non c’è la mancanza di opportunità lavorativa piuttosto scarseggia il lavoro di qualità e regolare. Allora il nostro compito è quello di lavorare impegnando le ingenti risorse finanziarie a disposizione e mettendo in rete tutte le parti attive del mercato del lavoro e Arpal avrà un ruolo centrale e cruciale per lo sviluppo economico della nostra regione”.

Di seguito il link Avviso nomina nuovo direttore: https://www.regione.calabria.it/concorsi-e-selezioni/approvazione-nuovo-avviso-pubblico-per-la-nomina-del-direttore-generale-dellagenzia-regionale-per-le-politiche-attive-del-lavoro-arpal-calabria-arpal/.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.