“Buone notizie in casa Akragas per programmare un futuro sempre più roseo. La Società biancoazzurra ha concluso un accordo con la Credinvest Fund Srl che attraverso un fondo di partecipazione azionaria ha comprato il 10% delle quote dell’Akragas”.

Con questa breve nota ufficiale l’Akragas comunica le ultime novità societarie. Un fondo ha infatti acquistato il 10% delle quote del club, diventandone socio e rafforzando lo stesso.

