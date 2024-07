Aeroporto Reggio Calabria, i lavoratori: “ci dissociamo dallo sciopero dell’ORSA, sono iscritti solo in tre. Il nostro scalo è rinato, sta crescendo e non ci sarà alcun disservizio”

StrettoWeb

“Stiamo assistendo a una serie di articoli stampa che hanno come unico obiettivo quello di screditare il lavoro svolto dalle OO.SS. Confederali di cui facciamo parte e delle quali abbiamo piena fiducia. Parlare in nome e per conto di tutti i lavoratori dello scalo reggino è assolutamente sbagliato in quanto il sindacato autonomo, che tanto chiacchiera sulla stampa, rappresenta solo tre (3) lavoratori e pertanto non può esprimersi facendo credere che le cose che dice siano la voce della stragrande maggioranza dei dipendenti”. Lo affermano in una nota i lavoratori del rinato Aeroporto di Reggio Calabria.

“Non entriamo nel merito delle argomentazioni sollevate dall’ ORSA perché riteniamo che sia sotto gli occhi di tutti i cittadini reggini e calabresi quanto sia cambiato in meglio lo scalo di Reggio e l’intero sistema aeroportuale calabrese e che grande merito abbiano quei sindacati confederali che hanno contestato le vecchie gestioni societarie e che oggi, a dimostrazione della loro obiettività, riconoscono la straordinaria capacità manageriale dell’Amministratore Unico Marco Franchini”.

“Ma che immagine offre di sé una sorta di sindacato che sta in silenzio quando il rischio era quello di chiudere l’aeroporto a Reggio e che invece straparla quando finalmente lo scalo si proietta in Italia e nel mondo offrendo ai reggini e all’intera popolazione dello Stretto un servizio mai avuto in tutta la storia del Tito Minniti? Per venire ai temi più sindacali, non possiamo non evidenziare il miglioramento dell’organizzazione del lavoro, l’attenzione rivolta ai lavoratori sulla sicurezza del lavoro, la sottoscrizione di un accordo integrativo che ha riconosciuto un welfare sanitario, un aumento del buono pasto, un premio di produzione che i lavoratori dello scalo reggino non avevano ancora percepito. Insomma diritti conquistati, oggetto di trattativa sindacale in corso e che non vedrà la presenza del sindacato autonomo ORSA perché non firmatario di CCNL”.

“Noi pensiamo che questo continuo straparlare dell’Orsa sia utile solo a qualche interesse di singoli personaggi che non hanno trovato spazio altrove e tentano, intorbidendo le acque, di creare confusione. Anche per questo diciamo già con largo anticipo che nello scalo di Reggio il prossimo 21 luglio si viaggerà senza alcun disservizio e che lo sciopero fantasma agitato dall’Orsa avrà un impatto pari a zero. Infine, vogliamo esprimere anche la nostra soddisfazione di poter lavorare in un aeroporto dove finalmente gli aerei volano, i parcheggi sono pieni, i cittadini usufruiscono di un buon servizio e i lavoratori hanno i loro giusti diritti. E se a qualcuno tutto ciò non va bene, continui ad agitarsi e a rotolarsi nel ridicolo, i lavoratori reggini non vogliono tornare indietro!”.

