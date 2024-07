Addio al consigliere del comune arbëreshe di Vaccarizzo

StrettoWeb

Per la prematura ed improvvisa scomparsa del Consigliere comunale Damiano Luzzi avvenuta in data odierna (lunedì 1° luglio) il Sindaco di Vaccarizzo Albanese, Antonio Pomillo, ha proclamato il lutto cittadino dalle ore 17 alle ore 18 di domani, martedì 2 luglio, in concomitanza dei funerali. “Apprezzato da tutti per la sua generosità, per la sua bontà e per la sua disponibilità, la prematura dipartita di Luzzi – dichiara il Primo Cittadino – ha lasciato attonita l’intera comunità”.

“È per questo che, interpretando il sentimento comune sarà osservato il lutto cittadino, esponendo la bandiera a mezza asta negli uffici comunali. Nel primo Consiglio comunale utile, inoltre, sarà osservato il minuto di silenzio” – conclude il Primo Cittadino. L’Amministrazione Comunale rivolge l’appello ai titolari di attività commerciali affinchè esprimano la loro partecipazione al lutto cittadino.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.