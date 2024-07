Acquapark di Corigliano-Rossano, un’estate piena di sorprese: arriva Maninni

StrettoWeb

“Ma abbracciami, abbracciami, ché è normale. Stringerti forte è spettacolare. Come l’amore il primo giorno d’estate. Come i dischi belli che non scordi più”. – Sì proprio lui, Maninni, il giovane cantautore, autore di Spettacolare, tra i brani più apprezzati dell’ultimo Festival di Sanremo 2024, sarà l’ospite di domenica 28 luglio, l’ultima del mese di luglio all’AcquaPark Odissea 2000.

Maninni raccoglierà il testimone di Sarah, la vincitrice dell’edizione 2024 di Amici di Maria de Filippi che nel week end ha fatto ballare, emozionare e cantare, insieme a Radio Kiss Kiss la speciale platea di ospiti dell’AcquaPark dei record, raccoltasi nella piscina delle onde, sotto l’occhio vigile delle sirene e proprio sotto la Nave di Ulisse.

Nuove esperienze gastronomiche all’Olympus

Tra i protagonisti, insieme agli chef Pittagorici, dell’evento inaugurale, l’agrichef Enzo Barbieri tornerà oggi, martedì 23 luglio, da Olympus – il pranzo degli dei – per un nuovo show cooking esperienziale ed identitario.

Dai fritti della tradizione, il coppo identitario a km0 che contiene al suo interno le crespelle, la portulaca dorata e gli anelli di cipolla rossa di Tropea fritti; alla tradizione dei pani scavati, pagnotte da quattro kg che si trasformano in autentici piatti da portata per contenere emozioni per il palato. Tra le proposte dell’agrichef c’è anche U’ pane ammuffenti, preparata con pomodori eccellenti, extravergine d’oliva origano, sale, basilico e pane raffermo.

Ci sono poi le cotolette di melanzane, le chips di zucchine e patate silane e gli immancabili zafarani cruschi; la ciambotta di melanzane e mollica; i peperoni e patate; i peperoni con le uova, i peperoni fritti interi; la cipolla di Tropea in agro.

Non possono mancare le conserve in evo: le scapece di zucchine, la portulaca in agro, i pomodori acerbi ed il cavolo nero in extravergine d’oliva. La zuppa contadina, la zuppa di fagioli, sarà servita, nel perfetto stile Barbieri, in un grande contenitore in terra cotta. Per gli amanti della pasta ci sono le legane e ceci dello chef.

E per i più golosi, anche i dolci della tradizione: crostate di casa con varie farciture di confetture miste. E per annaffiare il tutto: la magica zuppa di percoche al vino. Il divertimento di Odissea 2000, con ulteriori sorprese ed esperienze, continuerà tutti i giorni fino al 9 settembre.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.