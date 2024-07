Acqua non potabile a Vibo Valentia: inviate le autobotti

StrettoWeb

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia comunica che nella giornata di oggi, giovedì 25 luglio, saranno presenti le autobotti della Protezione civile per l’approvvigionamento di acqua, data l’ordinanza di non potabilità firmata nella giornata di ieri dal sindaco Enzo Romeo che riguarda il territorio di Vibo capoluogo, di Vibo Marina e di Piscopio.

Le autobotti messe a disposizione sono due. Una in piazza San Leoluca a Vibo Valentia, a partire dalle ore 15.00; un’altra nel piazzale della Capitaneria a Vibo Marina, a partire dalle ore 15.00; quest’ultima autobotte si sposterà, successivamente, nel piazzale antistante le Poste, sempre a Vibo Marina. L’ente ringrazia la Protezione civile per il supporto in questa fase di emergenza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.