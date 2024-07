Abbandono e incuria a Crotone: “un’immagine vergognosa della nostra città”

StrettoWeb

“La situazione di degrado in Piazza delle Foibe a Crotone è ormai insostenibile e rappresenta una vergogna per la nostra città. Come già denunciato dall’Onorevole Talerico, la piazza versa in condizioni di abbandono e incuria inaccettabili, con rifiuti accumulati, aree verdi non curate”. Lo denuncia Pisano Pagliaroli, Coordinatore Cittadino di “Noi Moderati Crotone”.

“Questo non solo deturpa il decoro urbano – prosegue il coordinatore -, ma rappresenta un serio problema per la salute pubblica e la sicurezza dei cittadini. I rifiuti putrescenti e l’incuria attirano insetti e roditori, creando un ambiente malsano e pericoloso. Lancio un appello alle autorità competenti affinché intervengano con urgenza per ripristinare il decoro e la fruibilità di Piazza delle Foibe”.

In particolare, “Noi Moderati” chiede:

Una pulizia straordinaria e accurata della piazza, con la rimozione di tutti i rifiuti e la sanificazione delle aree interessate.

Un piano di manutenzione ordinaria regolare per garantire il decoro e la pulizia della piazza nel tempo.

Un maggiore controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

“Precisiamo – conclude Pagliaroli – che il nostro appello non vuole essere una critica politica, ma una semplice segnalazione costruttiva volta a migliorare la vivibilità della nostra città. Invitiamo tutti i cittadini a unirsi a noi per chiedere un intervento immediato e risolutivo a tutela di Piazza delle Foibe e del decoro urbano di Crotone. Insieme possiamo fare la differenza”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.